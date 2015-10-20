محمد الشهري أفضل مقدم برنامج مسابقات في استفتاء "سيدتي" الرمضاني

نال الإعلامي السعودي محمد الشهري لقب أفضل مقدم برنامج مسابقات عن برنامجه "حروف وألوف"، في استفتاء "سيدتي" لأعمال رمضان 2015، وهو أوسع استفتاء قامت به المجلة خلال الأشهر الماضية عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال آراء النقاد والمختصين.

فيما فاز البرنامج الذي شارك به محمد الشهري في موسم رمضان هذا العام "حروف وألوف" بجائزة أفضل برنامج مسابقات في استفتاء "سيدتي".

وحافظ الشهري على تألقه ونجاحه المتواصل منذ سنوات عبر mbc وبرنامج المسابقات "حروف وألوف" الذي حمل ملامح عدة للتجديد والتطوير.

وتتقدم أسرة "سيدتي" بالتهنئة للإعلامي محمد الشهري على فوزه في السباق الرمضاني، متمنية له دوام النجاح والإبداع.