أخبار عاجلة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

محمد الشهري أفضل مقدم برنامج مسابقات في استفتاء "سيدتي" الرمضاني

Google+ Print
محمد الشهري أفضل مقدم برنامج مسابقات في استفتاء "سيدتي" الرمضاني محمد الشهري أفضل مقدم برنامج مسابقات في استفتاء "سيدتي" الرمضاني

الثلاثاء 20-10-2015 00:32

نال الإعلامي السعودي محمد الشهري لقب أفضل مقدم برنامج مسابقات عن برنامجه "حروف وألوف"، في استفتاء "سيدتي" لأعمال رمضان 2015، وهو أوسع استفتاء قامت به المجلة خلال الأشهر الماضية عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال آراء النقاد والمختصين.
فيما فاز البرنامج الذي شارك به محمد الشهري في موسم رمضان هذا العام "حروف وألوف" بجائزة أفضل برنامج مسابقات في استفتاء "سيدتي".
وحافظ الشهري على تألقه ونجاحه المتواصل منذ سنوات عبر mbc وبرنامج المسابقات "حروف وألوف" الذي حمل ملامح عدة للتجديد والتطوير.
وتتقدم أسرة "سيدتي" بالتهنئة للإعلامي محمد الشهري على فوزه في السباق الرمضاني، متمنية له دوام النجاح والإبداع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي