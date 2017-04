Paranormal Activity: The Ghost Dimension في ورطة !؟!

أعلن أصحاب مجموعة كبيرة من الصالات في أميركا أبرزها Regal Cinemas و Cinemark عن عدم عرض الجزء الجديد من سلسلة أفلام الرعب Paranormal Activity والذي يحمل عنوان Paranormal Activity: The Ghost Dimension، وذلك بعد إعلان الشركة المنتجة Paramount Pictures عن إطلاق الفيلم على خدمة الـ Video On Demand و الـ Digital Download بعد 17 يوماً فقط من إطلاقه في الصالات الأميركية والعالمية وهذا الأمر يخرق الاتفاق المبرم بين أصحاب الصالات والشركات المنتجة والذي ينص على أن يتم هذا الأمر بعد 30 يوماً. وما زاد الأمر تعقيداً أن الشركة المنتجة قررت إطلاق الجزء الجديد في 1400 صالة فقط أي أقل بـ 1483 صالة من سلفه أي Paranormal Activity: The Marked Ones الذي صدر في العام الماضي ولا يعتبر الجزء الخامس من السلسلة بل جزءاً مرادفاً لها. ويبقى السؤال هل هناك اتفاق بين Paramount Pictures وأصحاب الصالات لإثارة هذا الموضوع علناً بهدف الترويج للفيلم؟ وكيف ستكون ردة فعل أصحاب الصالات العالمية؟ الأيام المقبلة ستكشف هذا الأمر. يذكر أن Paranormal Activity: The Ghost Dimension سيتم اطلاقه في الصالات العالمية والعربية في نهاية هذا الأسبوع.