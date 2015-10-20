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تايلور سويفت الأعلى دخلاً في العالم بـ مليون دولار في اليوم

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الإثنين 19-10-2015 23:51

تصدّرت النجمة تايلور سويفت، قائمة المغنيات الأعلى دخلاً في العالم، حيث حصلت على مليون دولار في اليوم خلال عام 2015، كما حصلت على أكثر من 317 مليون دولار منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، بسبب أغنياتها الناجحة والحفلات الغنائية والصفقات المربحة.

وأشارت صحيفة الدايلي ميل البريطانية الى أن سويفت حصلت على 16 مليون و800 ألف دولار، من 5 عروض فقط أحيتها في أميركا الشمالية.

وتوقعت مجلة Prestigious الأمريكية، أن سويفت ستحصل على لقب مليارديرة قبل عيد ميلادها الـ30، لتصبح واحدة من أغنى النساء في العالم.

يُذكر أن مجلة فوربس العالمية، وضعت إسم سويفت وصديقها، كالفين هاريس، على رأس قائمة الثنائيات الأعلى دخلاً لعام 2014، بعائد سنوي قدره 146 مليون دولار.

 

بالصور: تايلور سويفت تستمتع بوقتها مع كالفين هاريس وحبيبها السابق

 

 

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