خطوبة سلمان خان و يوليا فانتور سراً

يبدو أن العام 2015 سيكون عاماً عاطفياً مميزاً على نجم بوليوود، سلمان خان، الذي سبق وأعلن عن علاقته الجدّية بالعارضة الرومانية، يوليا فنتور، التي رافقته في حفل زفاف شقيقته Arpita Khan أخيراً، وبقيت الى جانبه طوال الوقت.

فقد ذكرت مصادر صحفية أن سلمان خان عقد خطوبته سرّاً من حبيبته الرومانية يوليا فنتور، وبهذا يكون قد توّج علاقتهما بحفل خطوبة على أن يُعقد قرانهما في وقت مبكر من العام المقبل.

وأضافت التقارير أن المتحدث بإسم يوليا قد أكّد خبر الخطوبة مشيراً الى ان الزفاف سيتمّ قريباً، وأن رومانيا تضّج بأخبار الخطوبة.

يذكر أن علاقة سلمان ويوليا كانت قد أُعلنت في حفل زفاف شقيقة سلمان، حيث قام الأخير بتقديم صديقته الى عائلته والأصدقاء على أنها حبيبته وخطيبته المستقبلية، لكن اللافت في الأمر أنه لم يصدر عن سلمان أو مكتبه الإعلامي أي بيان يؤكّد خب خطوبته.