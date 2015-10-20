الجبير لـ «الرياض»: ملتزمون بالدفاع عن الشرعية في اليمن

أكد وزير الخارجية عادل الجبير ل "الرياض" أن المملكة ملتزمة بالدفاع عن الشرعية اليمنية وملتزمة بالدفاع عن حدودها وأراضيها بكل مقدراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وقال الجبير: إن المملكة ترجو أن يكون قبول المخلوع صالح والحوثي تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 قبولاً جاداً، وأن قبولهم الدخول في المباحثات مع الحكومة الشرعية قبولا صادقاً، ونأمل ونرجو أن تكون هذه المباحثات مثمرة لحل النزاع اليمني بناء على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وأن تؤدي إلى حلول تقضي إلى ايجاد الأمن والاستقرار في اليمن.

نأمل في علاقات أفضل مع إيران شريطة وقفها «أساليب الماضي»

شتاينماير: الاتفاق النووي سيدفع إيران لتغيير نهجها و«التصرف بإيجابية»

وزاد وزير الخارجية خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير بوزارة الخارجية أمس، أن المملكة ترحب بالمباحثات التي قبلت بها الحكومة الشرعية على أساس قرار مجلس الأمن 2216، وكان دائما موقف المملكة ودول التحالف أن الحل في اليمن حل سياسي وليس عسكرياً.

وأضاف الجبير في اجابته عن سؤال "الرياض" أن الحوثيين وصالح استولوا على الأراضي اليمنية وهددوا الحكومة الشرعية، الأمر الذي دفع الرئيس اليمني هادي لطلب الدعم من المجتمع الدولي بموجب البند 51 من قرار الأمم المتحدة واستجابت المملكة لهذا الطلب وعدد من الدول العربية ودول مجلس التعاون لدعم الشرعية في اليمن، وبدأت العمليات العسكرية في اليمن أولا للدفاع عن الحكومة الشرعية اليمنية، وثانيا لحماية المملكة وحدودها من الصواريخ التي أصبحت في حوزة المتمردين، وثالثا لفتح المجال لعملية سياسية في اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل ودائم، ولكن الحوثي وصالح رفضوا هذه الطلبات واستمروا في القتال، ولذلك استمرت العمليات العسكرية ضدهم.

وأشار وزير الخارجية إلى موقف ايران تجاه دول المنطقة وتمنى أن تغير ايران أساليبها وتبعد عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة سواء في لبنان، أو سوريا، أو العراق، وغيرها من المناطق.

وقال الجبير: نأمل أن يكون لدنيا أفضل العلاقات مع الايرانيين فمن الصعب أن تكون هناك علاقات ايجابية إذا كان هناك عدوان مستمر من ايران، ولذلك نحن حريصون على التصدي لأي تحركات ايرانية وسنقوم بكل ما لدينا من قوة سياسية واقتصادية وعسكرية لحماية اراضينا وشعبنا من أي عدوان او تدخلات.

وأضاف أن ايران إذا ارادت أن تحسن علاقاتها وأن يكون لها علاقات مميزة مع دول الجوار فنحن نرحب بذلك فهي دولة اسلامية وعريقة ولها تاريخ وحضارة وجارة، فمن الممكن أن يؤدي التعامل معها لخدمة مصالح الشعبين والمنطقة، ونحن نأمل أن تستطيع ايران التخلي عن أسلوب الماضي وتبدأ بأسلوب جديد، وبالذات في ظل توقيع اتفاقياتها مع دول 5+1 بشأن الملف النووي.

من جهته قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ل "الرياض": لا أحد تساوره الأوهام أن الاتفاق حول المسألة النووية ينهي دور ايران في المنطقة، فالاتفاق النووي سيساعد ايران ْلى أن تقوم بتحرير نفسها من الدور الذي لعبته حتى الآن، وأن تتصرف بايجابية وبناء تجاه نفسها ودول المنطقة.

وزاد بأنهم سيستغلون إمكاناتهم لمراقبة هذا الاتفاق الذي يجب أن يكون بداية التعاون وليس نهايته بين ايران ودول المنطقة. وأكد عادل الجبير أنه لا دور للأسد في مستقبل سوريا، وأن المجتمع الدولي قد يتسامح لوجود بشار الأسد حتى انشاء هيئة انتقالية للسلطة، ولكن لن يبقى حتى الانتخابات فالأسد مسؤول عن قتل أكثر من 300 ألف شخص سوري بريء.

وأضاف الجبير: يجب على ايران الانسحاب من سورية وعدم امداد نظام بشار الأسد بالسلاح وسحب الميليشيات الشيعية التي أدخلتها لمساعدة النظام مثل حزب الله.

واتفق معه وزير الخارجية الألماني وأبان أنه يجب تبادل الآراء والوصول إلى حل مشترك للعمل على عدة مسارات في الملف السوري ومن بينها مكافحة داعش.

وأضاف شتاينماير: "الأخطار المحدقة بنا قد تؤدي إلى تصاعد الأوضاع في سورية، والتعاون مع موسكو وواشنطن مهم من أجل احتواء الوضع السوري ومن الواجب علينا تجاه الشعب السوري أن نعمل على تحقيق الحل الذي فشلنا في تحقيقه في الماضي".