خادم الحرمين يبحث مع وزير الخارجية الألماني العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة أمس وزير الخارجية الألماني د. فرانك فالتو شتاينماير والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والصناعة د. توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والسفير الألماني لدى المملكة بوريس روغه.