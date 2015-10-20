أمير الرياض: بلادنا تتعرض لـمخطط ينكسر على أرض الواقع

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالإنجازات الأمنية التي تتحقق يوما بعد يوم على ثراء هذا الوطن والتي تكللت بمكافحة الإرهاب ووأد الفئة الضالة، مبيناً أن الجهود التي يقدمها رجال الأمن البواسل محل تقدير الجميع.

وأكد سموه في كلمته خلال استقباله أمس بقصر الحكم كبار ضباط القطاعات الأمنية بمنطقة الرياض أن الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل

بلادنا تتعرض لأمور مخطط لها.. ويقظة الأمن جعلتها تنكسر على أرض الواقع

سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- تنظر إلى ابن هذا الوطن نظرة تقدير واعتزاز بصفة عامة ولأبنائها العسكريين بصفة خاصة، مؤكداً سموه أن بلادنا تتعرض لأمور مخطط لها إلا أنها تنكسر على أرض الواقع في هذه الأرض الطاهرة.

وأشاد سموه بنجاح خطط الحج وما ظهر به من مظهر لائق بتعاون الرجال الأكفاء، الذين ساعدوا المسلمين في تأديتهم لركن من أركان الإسلام في أمان ويسر وسلامة. ودعا سموه في ختام كلمته أن يحفظ الله هذا الوطن بحفظه ويديم عليه عزه في ظل قيادته الحكيمة.

من جانبه قدم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال باسمه ونيابة عن زملائه في اللجنة الأمنية الدائمة بمنطقة الرياض شكره لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه وتوجيهه للقطاعات الأمنية بالمنطقة، مؤكداً أن الإنجازات الأمنية جاءت بفضل الله أولاً ثم المتابعة من ولاة الأمر وسمو أمير المنطقة لأدق التفاصيل في العمليات الأمنية.

ووعد اللواء الهلال ببذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة الدين والمليك والوطن، مؤكدا حرصهم على مواصلة تحقيق الإنجازات واستمرارية استتباب الأمن.

بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سمو أمير منطقة الرياض.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني، ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز ووكلاء الإمارة المساعدين.