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«تعليم الباحة» يحصد ست جوائز في التعليم للتميز

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    حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ستة مراكز متقدمة في جائزة وزارة التعليم للتميز في دورتها السادسة للعام الدراسي (1435- 1436ه) وذلك عن المبادرات التي قدمها منسوبوها الفائزون بفئات الجائزة الست جاء ذلك بعد إعلان أسماء الفائزين والفائزات.

واوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش بأن أسماء الفائزين بالمنطقة جاءت على النحو التالي:

فئة المرشدة الطلابية: حصلت الأستاذة عزة إبراهيم صالح الغامدي المرشدة الطلابية بثانوية خديجة بنت خويلد (تحفيظ) على المركز الثاني على مستوى المملكة.

فئة المعلمات: فازت الأستاذة سعدى زياد حسين الزهراني المعلمة بمتوسطة زينب بنت أبي معاوية بآل زياد بالمركز الرابع على مستوى المملكة.

فئة الطلاب: فاز الطالب خالد عبدالكريم حنش الزهراني بثانوية النصباء بالمركز السابع على مستوى المملكة.

فئة الطالبات: فازت الطالبة أصايل عطية سعيد الغامدي من ثانوية خديجة بنت خويلد لتحفيظ القرآن الكريم بالمركز التاسع على مستوى المملكة. فئة الإدارة والمدرسة (بنات): حصلت الأستاذة عزة سعود أحمد الغامدي مديرة ثانوية خديجة بنت خويلد لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة على الثاني عشر على مستوى المملكة. فئة الإدارة والمدرسة (بنين): فاز الأستاذ عبدالله محمد العليان مدير متوسطة وثانوية الملك فهد بالمركز السادس عشر على مستوى المملكة.

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