د. المهنا: الشورى سينجز دراسة «الأراضي البيضاء» في الفترة المقررة

أكد المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا أن المجلس سينجز - بإذن الله - مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء في غضون ثلاثين يوماً؛ استجابة لتوجيه المقام الكريم بأن ينتهي المجلس من دراسته خلال ثلاثين يوماً. وقال المتحدث باسم الشورى إن المجلس سيعمل على إنجاز هذا المشروع في مدة وجيزة لما لهذا المشروع من أهمية في معالجة قضية الإسكان التي هي إحدى القضايا الوطنية التي كانت وما زالت من ضمن أولويات المجلس في قراراته ومناقشاته.

وأشار إلى أن المشروع سيحظى باهتمام من رئيس المجلس وكافة أعضائه لافتا إلى أن رئيس المجلس سوف يقوم بإحالته حال وروده إلى المجلس للجنة المختصة المعنية بدراسات مثل هذه الموضوعات التي ستقوم بدورها بدراسته بشكل مفصل ثم تقوم برفع تقريرها إلى الهيئة العامة بالمجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس لتتم مناقشته في جلسة عامة والتصويت عليه خلال المدة المحددة في التوجيه الكريم.