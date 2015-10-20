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«الجمارك» تُنظم دورة تدريبية نسائية في مكافحة الغش التجاري

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«الجمارك» تُنظم دورة تدريبية نسائية في مكافحة الغش التجاري «الجمارك» تُنظم دورة تدريبية نسائية في مكافحة الغش التجاري

    عقدت مصلحة الجمارك العامة صباح أمس دورة تدريبية نسائية حول «مكافحة الغش التجاري وتطبيق المواصفات في المنتجات المستوردة»، وذلك بالقاعة الرئيسة بمقر ديوان المصلحة، وبمشاركة عدد من منسوبات الجمارك ، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المتخصصات من الهيئة العامة للغذاء والدواء، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض وأمانة منطقة الرياض، بالإضافة إلى مشارِكات من جمعية حماية المستهلك. وتضمّنت الدورة التدريبية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام عدداً من المحاور كان من أهمها «سلامة وجودة منتجات مستحضرات التجميل»، و»سلامة الأغذية وجودتها» كما شملت الدورة شرحاً مفصلاً حول دور المختبرات الخاصة في تعزيز حماية المستهلك، وأثر ذلك في مكافحة الغش التجاري والتقليد.

ويأتي انعقاد هذه الدورة التدريبية في إطار حرص مصلحة الجمارك العامة على تنمية وبناء قدرات منسوبي ومنسوبات الجمارك السعودية في كافة منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية وذلك قبل وأثناء انخراطهم في العمل الجمركي، الأمر الذي من شأنه أن يُساهم في سهولة مكافحة التهريب بكافة أنواعه.

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