عميد الكلية التقنية بالرياض يستقبل وفداً إيطالياً

استقبل عميد الكلية التقنية بالرياض الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الغانم وفداً إيطالياً برئاسة السيد ارماندو اورلاندي رئيس شركة (Progetti Speciali Italiani) والمتخصصة في علم الطيران، وتأتي زيارة الوفد للكلية بهدف بحث سبل الشراكة مع الكلية التقنية بالرياض والاستفادة من المعامل والورش والمختبرات والتجهيزات المتوفرة بالكلية وذلك لإنتاج وتصنيع بعض القطع ذات الصلة بالطائرات وذلك من خلال الاستفادة من متدربي الكلية في هذا المجال.

وقد شملت زيارة الوفد جولة على أقسام الكلية والاطلاع عن كثب على ما تحتويه من ورش ومعامل ومختبرات حيث أبدى الوفد أعجابه مما شاهده من تجهيز داخل الأقسام.