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المطلب يتلقى التهاني بترقيته

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المطلب يتلقى التهاني بترقيته المطلب يتلقى التهاني بترقيته
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سلطان المطلب

    تمت ترقية الأستاذ سلطان صالح المطلب مديراً لشؤون الموظفين في بلدية محافظة الدرعية. المطلب الذي تلقى التهاني والتبريكات بمناسبة صدور قرار ترقيته للمرتبة الجديدة يعد من الكفاءات الإدارية المتميزة في أمانة منطقة الرياض، كما تلقى العديد من خطابات الشكر والتقدير في مجال عمله وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة داعياً الله أن تكون حافزاً له على أداء عمله في خدمة الوطن.

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