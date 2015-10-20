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القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي تفتح باب القبول

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    أعلنت مديرية الأمن العام "القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي" إدارة القبول والتسجيل عن فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام برتبة (جندي) للدورة التأهيلية العامة تخصص (علمي - شرعي - إداري) وعلى الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية التسجيل عن طريق بوابة التوظيف الالكترونية بوزارة الداخلية، اعتباراً من يوم الأحد الموافق (12/1/1437ه) الساعة (10.00صباحاً) حتى يوم الأحد الموفق (19/1/1437ه).

مع ملاحظة التقيد بالشروط والمستندات المطلوبة في الموقع الالكتروني وسيكون العمل بعد التخرج داخل المملكة وفي منطقة (الرياض - مكة المكرمة - المدينة المنورة - المنطقة الشرقية) أو خارج المملكة بإحدى سفارات خادم الحرمين الشريفين.

شروط الالتحاق: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة وأن لا يقل عمره عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً وأن لا يقل طول المتقدم عن (175) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية بنسبة لا تقل عن (75%) وبتخصص (علمي - شرعي - إداري) ولا تقل نتيجة اختبار القدرات عن (55%).

وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ومن ضمن الشروط أيضا أن يجتاز الكشف الطبي واجتياز اختبار المقابلة الشخصية التي يحددها الأمن العام.

واختبارات القبول التي يحددها الأمن العام لذلك، مع ملاحظة أنه لن يتم النظر في طلب أي متقدم مخالف للشروط.

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