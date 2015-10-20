فريق «أنا وأنت» التطوعي يقيم برنامجاً ترفيهياً للأيتام

زار فريق أنا وأنت التطوعي دار الأيتام مساء الجمعة، والاحتفال معهم باليوم الوطني، حيث نظم الفريق خلال الزيارة برنامجا ترفيهيا للأيتام، احتوى على معرض والعديد من الفقرات الترفيهية والهدايا والمسابقات الحركية والجوائز ورسم الوجه والشخصيات الكرتونية والعديد من الأركان، وذلك بوجود 50 طفلا يتيما بالدار وبمشاركه متطوعات فريق أنا وأنت التطوعي.

واوضحت منى العنزي رئيسة الفريق أن الهدف من الزيارة مشاركة الأيتام المناسبات الاجتماعية،وانه شعور جميل وعظيم جدا نستشعره في مثل هذه الفعاليات التي تخدم فئة غالية على قلوبنا من باب إحساسنا بالمسؤولية تجاههم.

وشكرت منى جميع المشرفات والمتطوعات على جهودهن المبذولة في إنجاح هذه الفعالية وهن آلاء القحطاني، فاطمة الشملان، تهاني الحربي، أميرة المرزوقي، ريم الماجد، زهره القحطاني، ليال القين، منى القحطاني، هنادي الاحيدب، جنى السويلم، أشواق شراحيلي، نورة الوذيناني، اللاتي قدمن كل جهودهن لإسعاد الأطفال الأيتام وإدخال السرور عليهم، كما شكرت كل من ساهم وشارك في تلك الفعالية.

من جانبها عبرت مسؤولة العلاقات العامة للفريق آلاء القحطاني عن سعادتها البالغة بنجاح الفعالية، وشكرت المتطوعات على سعيهن وحرصهن على خدمة وإسعاد الأطفال الأيتام، وخصت بالشكر الأستاذة هناء باصيبع مشرفة البرامج والأنشطة بدار الحضانة الاجتماعية فلل الضيافة بالربوة.

الجدير بالذكر ان فريق "أنا وأنت" التطوعي يضم جميع التخصصات ويسعى لتقديم مختلف البرامج والأنشطة الهادفة والخدمات في جميع المجالات ونشر ثقافة العمل التطوعي.