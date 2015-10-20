أخبار عاجلة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

80% يصابون بآلام الظهر الحادة فوق سن ال40

Google+ Print

الرياض - محمد الغنامي

    كشف استشاري جراحة عظام وعمود فقري عن أن ما يقارب 80% من عامة الناس تصيبهم آلام الظهر المبرحة بعد سن الأربعين على الأقل مرة واحدة في حياتهم، لافتاً إلى أن هذه الآلام تزول خلال فترة قصيرة. وقال د. معاذ الغدير استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بمدينة الملك فهد الطبية رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم التوعوي للمحافظة على العمود الفقري، إنه بحسب دراسة عالمية نشرت في المجلة الطبية "Lancet" عام 2010 فإن ألم أسفل الظهر أهم سبب للإعاقة عن العمل من بين ٢٨٩ مرضاً شملتها الدراسة في مختلف دول العالم. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات اليوم التوعوي للمحافظة على العمود الفقري التي نظمتها مدينة الملك فهد الطبية تحت شعار "حافظ على عمودك الفقري.. تعلم الحركات السليمة"، بحضور د. مازن السحيباني المدير التنفيذي المشارك للإدارات الطبية. وأضاف د. الغدير أن الفعالية تهدف إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع بممارسة العادات الصحية للمحافظة على سلامة العمود الفقري، وتسليط الضوء على أمراضه الشائعة وأعراضها وسبل علاجها، إلى جانب التعريف والتأكيد على دور مختلف التخصصات الصحية في علاج هذه الأمراض، بحيث يعطي هذا اليوم فرصة لزوار المعرض للالتقاء بالمختصين ومناقشة أخصائيي العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والطبيب والممرض للتعرف على خيارات العلاج والخدمات المقدمة.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = '
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية