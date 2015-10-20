80% يصابون بآلام الظهر الحادة فوق سن ال40

الرياض - محمد الغنامي

كشف استشاري جراحة عظام وعمود فقري عن أن ما يقارب 80% من عامة الناس تصيبهم آلام الظهر المبرحة بعد سن الأربعين على الأقل مرة واحدة في حياتهم، لافتاً إلى أن هذه الآلام تزول خلال فترة قصيرة. وقال د. معاذ الغدير استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بمدينة الملك فهد الطبية رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم التوعوي للمحافظة على العمود الفقري، إنه بحسب دراسة عالمية نشرت في المجلة الطبية "Lancet" عام 2010 فإن ألم أسفل الظهر أهم سبب للإعاقة عن العمل من بين ٢٨٩ مرضاً شملتها الدراسة في مختلف دول العالم. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات اليوم التوعوي للمحافظة على العمود الفقري التي نظمتها مدينة الملك فهد الطبية تحت شعار "حافظ على عمودك الفقري.. تعلم الحركات السليمة"، بحضور د. مازن السحيباني المدير التنفيذي المشارك للإدارات الطبية. وأضاف د. الغدير أن الفعالية تهدف إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع بممارسة العادات الصحية للمحافظة على سلامة العمود الفقري، وتسليط الضوء على أمراضه الشائعة وأعراضها وسبل علاجها، إلى جانب التعريف والتأكيد على دور مختلف التخصصات الصحية في علاج هذه الأمراض، بحيث يعطي هذا اليوم فرصة لزوار المعرض للالتقاء بالمختصين ومناقشة أخصائيي العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والطبيب والممرض للتعرف على خيارات العلاج والخدمات المقدمة.