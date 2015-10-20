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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 21/10/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 21/10/2015 حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 21/10/2015

لبرج الجوزاء:


>مهنيًا: تسير الأمور فى العمل اليوم على عكس ما كنت تتوقع، وربما تتلقى اليوم بعض التوبيخ من رؤسائك بسبب تباطؤك فى إنجاز المهام التى أوكلت إليك، حاول أن تصلح الأمور سريعًا.
>عاطفيا: تشعر اليوم بإحساس رائع نتيجة وقوف الحبيب بجانبك فى المشكلة التى تمر بها، وهذا الأمر يزيد من استقرار العلاقة بينكما.

صحيًا: قد ينتابك اليوم الشعور بالحالة النفسية السيئة التى قد تؤثر سلبيًا على صحتك، حاول أن تتخلص منها حتى لا تسوء الأمور أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك:


>لابد أن تتعامل مع الأشخاص المحيطين بنوع من التواضع وابتعد عن الغطرسة والتكبر، فأنت ممن يلتف حولهم الناس من أجل الحصول على النصيحة أو التحفيز، حاول أن تتناسى الظروف التى مررت بها سابقًا وركز على الفترة المقبلة حتى تتمكن من مواصلة التقدم.

قد تواجه بعض المشكلات التى تجعلك تستشيط غضبًا وتعكر صفو حالتك المزاجية، واحرص على أن تحل تلك المشكلات بحالة من الهدوء حتى لا تزيد الأمور سوءًا.

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مصر 365

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