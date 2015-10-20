مرتضى منصور يصل اللجنة العامة بالمتحف الزراعي

وصل منذ قليل، المستشار مرتضى منصور، إلى مقر اللجنة العامة بالمتحف الزراعي، لمتابعة عملية الفرز والنتائج.

وكان المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس اللجنة العامة في دائرة الدقي والعجوزة، قال إنه تلقى شكوى من أحد المرشحين وهو عميد سابق في القوات المسلحة، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وأضاف «شحاتة»، في مداخلة لبرنامج «هنا العاصمة»، مساء الاثنين، أن الشكوى شملت تعدي رئيس النادي على المرشح بالضرب، وأنه اقتحم اللجنة الفرعية مدعومًا بمجموعة من البلطجية، إضافة إلى عبارات التهديد التي ساقها إليه.

وأوضح رئيس اللجنة أن حول الشكوى إلى المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، وأنه أرفق صورة منها لتسليمها للجنة العليا للانتخابات.

الجدير بالذكر أن النتائج الأولية للفرز أكدت منافسة المرشح عبد الرحيم علي، مع أحمد مرتضى منصور، في الفوز بمقعد البرلمان عن دائرة العجوزة والدقي