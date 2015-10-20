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الشيكولاتة السوداء.. مرة بس فوايدها كتير..أهمها تؤخر الشيخوخة وتخليك كول

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الشيكولاتة السوداء.. مرة بس فوايدها كتير..أهمها تؤخر الشيخوخة وتخليك كول الشيكولاتة السوداء.. مرة بس فوايدها كتير..أهمها تؤخر الشيخوخة وتخليك كول
الشيكولاتة السوداء تتفوق بالكثير من المزايا عن نظيراتها البيضاء والبنية، وهى الشيكولاتة التى يعتبرها بعض الأطباء صحية لتخلصها من أضرار باقى الأنواع الأخرى، واحتوائها على الكثير من العناصر والمعادن التى يحتاجها الجسم.

وفى هذا الموضوع يحدثنا الدكتور محمد عيسى استشارى الباطنة والسكر، موضحًا أن الشيكولاتة الداكنة أو السوداء، أفضل أنواع الشيكولاتة، ومذاقها المر الذى لا يفضله البعض ما هو إلا دلالة على احتوائها على نسب عالية من الكاكاو الأصلى، والقليل من السكر، والذى يتبعه القليل من السعرات الحرارية بالطبع.

وتابع د.عيسى، موضحًا أن الشيكولاتة السوداء ينصح بتناولها شريطة التقليل من كمياتها، أى يمكن تناول مكعب كل يومين أو 3 أيام، وهو ما يجعل الجسم يستفيد من كل مكوناتها:

- الشيكولاتة السوداء سعراتها الحرارية منخفضة، وكذلك كميات السكريات فيها، لذا يمكن لمتبعى الريجيم أن يتناولوها دون غيرها وفقًا لبرنامجهم الغذائى، ولتعليمات الطبيب.

- الشيكولاتة الداكنة تحتوى على الكثير من المعادن والكاكاو والعناصر المفيدة التى تساعد على الهدوء والشعور بالسعادة والبهجة لأنها تزيد من تحفيز مادة السيرتونين وهرمونات السعادة فى الدماغ، لذا فهى مهدئة للأعصاب ومحفزة للشعور بالصفاء النفسى.

- الشيكولاتة السوداء تحتوى على كم ضئيل من الكافيين الصحى، شريطة تناول كميات صغيرة منها، للاستفادة بمزايا الكافيين فى التنبه والتركيز وتحفيز الدماغ والقدرة على الفهم والاستيعاب والتخلص من الخمول والرغبة فى النوم.

- الشيكولاتة السوداء تحتوى على مضادات أكسدة طبيعية لذا القليل منها قد يساعد على تأخير الشيخوخة والتمتع بصحة جيدة.

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مصر 365