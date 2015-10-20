سماره سر جماله.. أمراض بعيدة عن أصحاب البشرة السمراء أهمها سرطان الجلد

دور الميلانين فى حماية البشرة

نسبة الميلانين بالبشرة السمراء

عوامل تؤثر سلبا على مادة الميلانين.

السمار نصف الجمال وكل الحماية، فالبشرة السمراء تتمتع بخط دفاع قوى يفتقر إليه أصحاب البشرة البيضاء وهو مادة الميلانين.>تبعا لرأى أستاذ الامراض الجلدية الدكتور حامد عبد الله، فالميلانين هو المادة الصبغية التى تتكون تحت طبقات الجلد، وتفرز بغرض حمايته من أشعة الشمس الضارة أو عوامل الالتهاب.>يوضح حامد أنه كلما زادت درجة اسمرار البشرة كلما دل ذلك على زيادة نسبة الميلانين، وبالتالى درجة الحماية التى تتمتع بها البشرة تجاه العديد من الأمراض الخطيرة، على رأسها سرطان الجلد، لذا نجد أن أغلب من يتعرضوا لهذا المرض من أصحاب البشرة البيضاء.>كريمات تفتيح البشرة دون حاجة طبية وصحية لاستخدامها تعد من أهم العوامل التى تؤثر سلبا على افراز مادة الميلانين بالجلد، تبعا رأى حامد والذى يوضح أن استخدام مستحضرات تفتيح البشرة يجب أن يتم تحت الإشراف الطبى ولضرورة صحية، كتفتيح مناطق محددة تعانى من الاسمرار نتيجة لالتهاب البشرة أو حروق الشمس أو كلف الحمل.

أما ما عدا ذلك فإن استخدام تلك المستحضرات بغرض تفتيح درجة لون البشرة يؤثر سلبا على إفراز الميلانين ويقلل من دفاع البشرة.