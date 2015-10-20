أخبار عاجلة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

سماره سر جماله.. أمراض بعيدة عن أصحاب البشرة السمراء أهمها سرطان الجلد

Google+ Print
سماره سر جماله.. أمراض بعيدة عن أصحاب البشرة السمراء أهمها سرطان الجلد سماره سر جماله.. أمراض بعيدة عن أصحاب البشرة السمراء أهمها سرطان الجلد
السمار نصف الجمال وكل الحماية، فالبشرة السمراء تتمتع بخط دفاع قوى يفتقر إليه أصحاب البشرة البيضاء وهو مادة الميلانين.

دور الميلانين فى حماية البشرة


>تبعا لرأى أستاذ الامراض الجلدية الدكتور حامد عبد الله، فالميلانين هو المادة الصبغية التى تتكون تحت طبقات الجلد، وتفرز بغرض حمايته من أشعة الشمس الضارة أو عوامل الالتهاب.

نسبة الميلانين بالبشرة السمراء


>يوضح حامد أنه كلما زادت درجة اسمرار البشرة كلما دل ذلك على زيادة نسبة الميلانين، وبالتالى درجة الحماية التى تتمتع بها البشرة تجاه العديد من الأمراض الخطيرة، على رأسها سرطان الجلد، لذا نجد أن أغلب من يتعرضوا لهذا المرض من أصحاب البشرة البيضاء.

عوامل تؤثر سلبا على مادة الميلانين.


>كريمات تفتيح البشرة دون حاجة طبية وصحية لاستخدامها تعد من أهم العوامل التى تؤثر سلبا على افراز مادة الميلانين بالجلد، تبعا رأى حامد والذى يوضح أن استخدام مستحضرات تفتيح البشرة يجب أن يتم تحت الإشراف الطبى ولضرورة صحية، كتفتيح مناطق محددة تعانى من الاسمرار نتيجة لالتهاب البشرة أو حروق الشمس أو كلف الحمل.

أما ما عدا ذلك فإن استخدام تلك المستحضرات بغرض تفتيح درجة لون البشرة يؤثر سلبا على إفراز الميلانين ويقلل من دفاع البشرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365