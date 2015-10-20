“الإدريسي” مرشح المصريين الأحرار يتصدر اللجنة 38 ببندر الأقصر‎

تصدر مرشح “حزب المصريين الأحرار” أحمد الإدريسي رمز كره القدم نتائج لجنة 38 بمدرسة نجع الخطبة دائرة بندر ‫‏الأقصر بحصوله علي 104 صوت يليه المرشح عدنان الشقيري مرشح الوفد الجديد رمز النخله بـ95 صوت وعلاء عبدالرحمن مرشح “المصريين الأحرار” رمز العين بـ69 صوت ثم أشرف شكير مرشح المصرى الديموقراطي الاجتماعي رمز القطار بـ26 صوت وجمال عبدالصادق بـ31 صوت ثم صلاح هاشم مرشح الصرح المصرى الحر رمز الصندوق بـ41 صوت وعلي طايع مرشح المؤتمر رمز مركب شراعي بـ57 صوت .

وبدأت،عملية فرز الأصوات داخل اللجان الانتخابية بـ14 محافظة، وذلك بعد غلق صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، ويشار إلى أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب انطلقت، صباح أمس، في 14 محافظة، وأغلقت صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.