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نتائج شبه نهائية لدائرة رشيد: إعادة بين محمد عباسي و سامح شاور على المقعد الفردي

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نتائج شبه نهائية لدائرة رشيد: إعادة بين محمد عباسي و سامح شاور على المقعد الفردي نتائج شبه نهائية لدائرة رشيد: إعادة بين محمد عباسي و سامح شاور على المقعد الفردي

أرشيفية

أظهرت النتائج شبه النهائية للفرز فى دائرة رشيد التى يتصارع فيها 8 مرشحين على مقعد واحد عن إعادة بين الرائد محمد عباسى الذى تعدى 16 الف صوت وسامح شاور مرشح حزب مستقبل وطن والذى حصل على نحو 14 الف صوت ويتبقى 10 صناديق لم يتم الانتهاء منها.

وبدأت،عملية فرز الأصوات داخل اللجان الانتخابية بـ14 محافظة، وذلك بعد غلق صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، ويشار إلى أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب انطلقت، صباح أمس، في 14 محافظة، وأغلقت صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

 

 

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