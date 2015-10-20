“المصريين الأحرار” يُهنئ الشعب المصرى بإتمام الجولة الأولى من الانتخابات

أصدر حزب المصريين الأحرار فى ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 20 أكتوبر، بياناً يهنئ فيه الشعب المصرى بإتمام الجولة الأولى من المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية.

وأشاد الحزب فى بيانه بالجهود التى بذلتها قوات التأمين، وقضاة مصر الشرفاء، والتى أدت إلى إتمام الاستحقاق بأمان وشفافية.

> وأكد “الحزب” أن هدفه من خوض الانتخابات هو التصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية عمومًا والتحديات الاقتصادية خصوصًا، متسلحًا بترسانة من التشريعات والمشاريع القادرة على النهوض بالاقتصاد المصري وهزيمة الفقر.

> وصرح الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس الحزب، أن الثقة الغالية التى أولاها الشعب المصرى لحزب المصريين الأحرار، بانتخاب عدد كبير من مرشحيه فى الجولة الأولى وتأهيل عدد كبير منهم لجولة الإعادة هى مسئولية فى عنق الحزب لم يوليها الشعب إلى أى حزب أخر.

وتابع:”يتعهد حزب المصريين الأحرار، أن يحفظ هذه الثقة وأن يكون أهلا لها كما نتعهد بالوقوف مع مرشحي الحزب بكل قوة سواء فى جولة الإعادة أو فى المرحلة الثانية من الانتخابات”.

واختتم الدكتور عصام خليل، تصريحاته، بقوله إن الحزب سوف يعلن موقف مرشحيه بالتفصيل فى المؤتمر الصحفى الذى يقيمه “المصريين الأحرار” في السادسة مساء اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر، بمقره الرئيسي في الزمالك.