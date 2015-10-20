عفيفي و أبوالحسن أعلى الأصوات في اللجنة رقم 10 بالدائرة الأولى بأسوان‎

أسفرت نتائج التصويت في اللجنة رقم 10 بمدرسة عبدالمجيد حسين بالدائرة الأولي بأسوان عن تقدم المرشح صلاح عفيفي مرشح حماه الوطن رمز جرار زراعي بعد حصوله علي 249 صوتُا يليه جلال أبوالحسن مرشح المحافظين رمز المدفع بعد حصوله 123 صوتًا ، بينما حصل المرشح نجيب نصيف مرشح مستقل رمز السد العالى علي 85 صوتًا ، وحصل بغدادي الشيبانى مرشح مستقل رمز طائرة هليكوبتر علي 83 صوتًا.

الجدير بالذكر أن 128 مرشحًا فرديًا يتنافسون على الفوز بـ8 مقاعد بدوائر محافظة أسوان الـ5 “أسوان ودراو وكوم أمبو 932ألفًا و141 ناخبًا وناخبة، موزعين على 227 مركزًا انتخابيًا بـ486 لجنة فرعية.