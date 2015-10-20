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نتائج شبه نهائية.. مسعود وبعجر يحجزان مقعدين بالإعادة في دائرة بدر بمحافظة البحيرة

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نتائج شبه نهائية.. مسعود وبعجر يحجزان مقعدين بالإعادة في دائرة بدر بمحافظة البحيرة نتائج شبه نهائية.. مسعود وبعجر يحجزان مقعدين بالإعادة في دائرة بدر بمحافظة البحيرة

أرشيفية

أظهرت النتائج شبه النهائية للفرز فى دائرة رشيد التى يتصارع فيها 8 مرشحين على مقعد واحد عن إعادة بين الرائد محمد عباسي الذى تعدى 16 ألف صوت وسامح شاور مرشح حزب مستقبل وطن والذى حصل على نحو 14 الف صوت ويتبقى 10 صناديق لم يتم الانتهاء منها.

وأظهرت الصناديق التي تم فرزها حتى الآن حصول عطيه مسعود على أكثر من 15 ألف صوت وعبد الهادى بعجر على أكثر من 14 ألف صوت
> بينما يتصارع 5 مرشحين لحجز المقعدين الآخرين في الإعادة وهم محمد عوض متولى وأحمد أبوالعلا وعبدالحليم النايض ومحمد النقدى وشرف فتحى.

الجدير بالذكر أن 3 ملايين و528 الف ناخب وناخبة ممن لهم حق التصويت بالبحيرة، بدأوا الاقتراع، الأحد، والاثنين، فى 1737 لجنة مقسمة على 10 دوائر انتخابية، لانتخاب 27 مرشحًا من أصل 242 مرشحًا على المقاعد الفردية،واختيار قائمة من 4 قوائم ترشحت عن دائرة غرب الدلتا.

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