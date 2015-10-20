ليلة_الأبطال – مهمة صلاح.. حذف تاريخ روما الأسود في ألمانيا

رحلة محفوفة بالمخاطر الكبيرة يخوضها محمد صلاح مع فريقه روما وذلك حينما يحل ضيفا على باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويواجه روما منافسه باير ليفركوزن في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الخامسة والتي تضم أيضا كل من برشلونة وباتي بوريسوف.

ويدخل فريق العاصمة الإيطالية المباراة وهو في رصيده نقطة واحدة فقط يحتل بها المركز الرابع والأخير في المجموعة.

بينما يأتي ليفركوزن في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بالتساوي مع باتي بوريسوف ولكن فارق الأهداف جاء لصالح الفريق الألماني وذلك بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر.

ويرغب روما في استغلال الدفعة المعنوية الكبرى التي حصل عليها في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي بعدما فاز على إمبولي بثلاثة أهداف لهدف ليرتقي لوصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليحقق نتيجة إيجابية أمام ليفركوزن.

الانتصار الأول

تعد هذه هي المرة الثالثة التي سوف يلتقي فيها روما وباير ليفركوزن على مر تاريخهما بعد أن تواجها في دور المجموعات بنفس البطولة في موسم 2005-2004.

وخلال ذلك الموسم كانت المجموعة تضم كل من ريال مدريد، باير ليفركوزن، روما، ودينامو كييف.

وحينها احتل روما المركز الرابع والأخير في المجموعة بعدما لم يحقق الفوز ولا مرة وتعادل في مباراة واحدة وهُزم في خمس مواجهات.

وحينما التقى روما بمنافسه الألماني سقط أولا في ألمانيا بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يتعادلا إيجابيا في ملعب الأوليمبيكو بهدف لمثله.

لذا فكتيبة المدرب رودي جارسيا تأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تساعدها على تحقيق الانتصار الأول على ليفركوزن.

التاريخ الأسود

أرقام روما أمام الفرق الألمانية ليست جيدة أبدا، فعلى الرغم من أن منتخب إيطاليا دائما ما يمثل عقدة للمانشافت، لكن ذلك ليس الحال مع الذئاب.

واجه روما الفرق الألمانية في ملاعب الأخيرة 12 مرة، فاز مرتين فقط، وهُزم في 10 مباريات، وهو رقم لا يقف في صف فريق المدرب جارسيا قبل لقاء ليفركوزن.

وبشكل عام واجه روما الفرق الألمانية 24 مرة فاز في تسع مباريات، وتعادل مرة، وخسر 14 لقاء.

وخلال ذلك العدد من المباريات سجل روما 27 هدفا، ولكن مني مرماه بـ41 هدفا.

فهل يستطيع صلاح ورفاقه تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب باي آرينا، أم أن التاريخ الأسود للمواجهات مع الفرق الألمانية سوف يستمر؟