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بالصور..323 صوتا لعلاء خير الله بدائرة صدفا والغنايم فى أسيوط

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بالصور..323 صوتا لعلاء خير الله بدائرة صدفا والغنايم فى أسيوط بالصور..323 صوتا لعلاء خير الله بدائرة صدفا والغنايم فى أسيوط
حصل المرشح علاء الدين خير الله، على 323 باللجنة الفرعية بمدرسة أبوتيج الإعدادية الحديثة، وحصل عمران عثمان موسى على 259 صوتا .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

وكانت اللجنة مقيد بها 2042 ناخبا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة بها 704 أصوات والباطلة 71 صوتا وبحضور 775 صوتا.
>اليوم السابع -10 -2015

يذكر أن أكثر من 10 آلاف لجنة فرعية أغلقت أبوابها أمام الناخبين فى تمام التاسعة من مساء الاثنين، لبدء عملية فرز الأصوات فى انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015.

اليوم السابع -10 -2015

بيان لـ"فى حب مصر": حصلنا على 80% من جملة الأصوات بغرب الدلتا حتى الآن
>
>فاضل النحاس يتقدم فى اللجنة 133 بسوهاج بـ201 صوت
>
>وائل الأمير يتصدر لجنة الأزهر بإسنا بإجمالى 491 صوتا
>
>تقدم علاء ناجى ومحمد جعفر بعد فرز لجنتين بدائرة منشأة القناطر
>
>قائمة "فى حب مصر" تحصل على 210 أصوات بلجنة 44 بالطالبية
>
>"فى حب مصر" تكتسح لجان مدرسة الثانوية العسكرية بسوهاج بـ 5520 صوتا
>
>خالد حرز الله يحصد 3950 صوتا بلجنة العشى شمال الأقصر
>
>"الجبهة المصرية" تتقدم على "فى حب مصر" بلجنة بسمالوط بالمنيا
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>اكتساح لقائمة "فى حب مصر" بلجنة 38 بفرشوط
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>لجنة 94 بالصف: 254 صوتا لـ"فى حب مصر" و73 لتيار الاستقلال
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>لجنة 220 بدمنهور: 415 صوتا لـ"فى حب مصر" و43 لـ"تيار الاستقلال"
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>- لجنة 4 بمدرسة رمسيس بالهرم: 256 صوتا لـ"فى حب مصر".. وصفر لحزب النور

- "فى حب مصر" تحصل على 245 صوتا من أصل 400 فى لجنة 92 بمدرسة الصف الصناعية

- بدء الفرز فى المحافظات بعد إغلاق باب التصويت بمراكز الاقتراع

- بالصور.. استمرار عمليات فرز الأصوات فى البحيرة وقنا وبنى سويف

- بالصور.. استمرار عمليات فرز الأصوات فى البحيرة وقنا وبنى سويف

- كيف يفوز المرشحون فى انتخابات مجلس النواب؟.. 3 طرق حسابية تؤدى إلى برلمان 2015.. "50%+1" تؤهل المرشح مباشرة.. ومضاعفة عدد الناخبين يصعب جولة الإعادة

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