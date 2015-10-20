بالصور..323 صوتا لعلاء خير الله بدائرة صدفا والغنايم فى أسيوط

حصل المرشح علاء الدين خير الله، على 323 باللجنة الفرعية بمدرسة أبوتيج الإعدادية الحديثة، وحصل عمران عثمان موسى على 259 صوتا .

وكانت اللجنة مقيد بها 2042 ناخبا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة بها 704 أصوات والباطلة 71 صوتا وبحضور 775 صوتا.

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يذكر أن أكثر من 10 آلاف لجنة فرعية أغلقت أبوابها أمام الناخبين فى تمام التاسعة من مساء الاثنين، لبدء عملية فرز الأصوات فى انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015.

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