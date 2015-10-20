تقدم "عبد الرحيم" و"نظير" فى 4 قرى بالقوصية فى أسيوط

أظهرت النتائج الأولية لفرز أصوات لجان 4 قرى بمركز القوصية عن تقدم صلاح عبد الرحيم وإبراهيم نظير؛ وهى قرى بنى هلال وبنى إدريس وبنى صالح والحرادنة.

وجاءت نتيجة قرية الحرادنة ) إبراهيم نظير 367 صوتا، وحسام صلاح 317صوتا، صلاح عبد الرحيم 217 صوتا، روبرت سمير 67 صوتا، راشد أبو العيون 106 أصوات).

أما نتيجة قرية بنى إدريس، فعدد الأصوات 1507 أصوات، منها (رميح عبد الحسيب 785 صوتا، إبراهيم نظير 491، عصام سمير 602 صوت، هانى مبروك 89صوتا، وصلاح عبد الرحيم 279صوتا، عبد الناصر يوسف 70، راشد أبو العيون54 صوتا).

أما نتيجة قرية بنى صالح عدد الأصوات 680 صوتا (صلاح عبد الرحيم 317 صوتا، وهانى مبروك 257، وإبراهيم نظير 22، روبرت سمير 53، راشد أبو العيون 24، عبد الناصر يوسف 24 ، رميح عبد الحسيب 13صوتا).

وفى قرية بنى هلال فإن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 1350 صوت منها (أحمد هلباوى 704 صوتا، صلاح عبد الرحيم 473صوتل، إبراهيم نظير 257 صوتل، راشد أبو العيون 165 صوتا، هانى مبروك 121 صوتا، عبد الناصر يوسف 90 ، وحسام صلاح ثابت 95).

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