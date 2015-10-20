انتهاء فرز 85 لجنة فرعية بدائرة المنتزة ثان بالإسكندرية من إجمالى 175 ‎

وقال المستشار جابر عبد الحميد خليل عضو اللجنة العامة الثانية دائرة المنتزة ثان إنه تم الانتهاء من 85 لجنة فرعية من إجمالى 175 لجنة بدائرة المنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية، مضيفا أن عملية الفرز قد تمتد إلى الساعات الأولى من صباح اليوم.

أظهرت النتائج الأولية بدائرة الدخيلة غرب الإسكندرية تقدم المرشح مصطفى الطلخاوى، على المقعد الفردى، حيث أشارت نتيجة اللجنة رقم 31 إلى حصول المرشح مصطفى محمود الطلخاوى على 208 أصوات، حسن خيرالله على 151، سعد عبد المولى على 146، مرزوق العوامى على 77، نشأت الفل على 119، عادل صابر على 78 صوتا.

وأسفرت نتائج لجنة 49 فى مدرسة محمود سالم بدائرة كرموز الفردى عن 89 صوتا لصالح مجدى عفيفى، 86 صوتا لحسن العطار و58 صوتا لسمير النيلى.

بينما تفوقت قائمة حب مصر فى اللجنة رقم 49 على قائمة حزب النور وفرسان مصر والجبهة المصرية.

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