قائمة "فى حب مصر" بأسيوط تتقدم القوائم بقرية القيادى الإخوانى "سيد قطب"

أشارت النتائج الأولية لفرز الأصوات بقرية موشا التابعة لمركز ومحافظة أسيوط مسقط رأس القيادى الإخوانى "سيد قطب" إلى اكتساح قائمة فى حب مصر بجميع لجان القرية، والمتمثلة فى 3 لجان رئيسية وهى لجنة الجمعية الزراعية ومدرسة البنين ومدرسة آل عابدين الابتدائية .

وبالنسبة للمقاعد الفردية حصل المرشح عبد الحميد أحمد عبد اللاه على 3858 صوتا، وجميل توفيق عبد الهادى على 3360 صوتا، وزكريا محمود نصير على 3196 صوتا .

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