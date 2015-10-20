عودة الدوري المصري - مهمة ' صفراء وحمراء ' للمعلم ضد الداخلية

ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق عجلة الدوري المصري للموسم الجديد. موسم جديد وإثارة منتظرة وضربة البداية مع المعلم حسن شحاتة والمقاولون العرب في مواجهة الداخلية.

المقاولون العرب يحل ضيفا على الداخلية عصر يوم الثلاثاء في افتتاح مباريات الدوري المصري للموسم الجديد.

ويقود حسن شحاتة كتيبة المقاولون العرب بينما يستمر علاء عبد العال في منصب المدير الفني لنادي الداخلية.

مواجهة المقاولون أمام الداخلية هي الثامنة في التاريخ بين الفريقين. 3 انتصارات للمقاولون. 3 انتصارات للداخلية. تعادل وحيد.

وابل من البطاقات الصفراء وظهور للبطاقات الحمراء وضربات جزاء محتسبه هنا وهناك. إثارة دائما ما تظهر في مواجهات الداخلية والمقاولون.

ففي الـ7 مواجهات السابقة بين الفريقين تم احتساب 5 ركلات جزاء.

أخر 3 مباريات فقط بين الفريقين ظهرت البطاقة الصفراء 13 مرة والبطاقة الحمراء مرتين وقبلها ظهرت مرتين أيضا.

الموسم الماضي

في الموسم الماضي كانت ضربة البداية أيضا بين المقاولون والداخلية.

لقاء انتهى بفوز الداخلية بهدفين مقابل لاشيء.

ولكن المقاولون رد الدين في الدور الثاني وفاز بثلاثية مقابل هدفين في لقاء رائع شهد أهداف رائعة وإثارة كبيرة ختمها بابا آركو في الدقيقة الأخيرة بهدف الفوز.

فهل ستتكرر نتيجة الموسم الماضي في الدور الأول أم للمقاولون رأي أخر؟ وهل تستمر البطاقات الصفراء والحمراء في الظهور بمواجهة الفريقين؟ أسئلة عديدة تظهر إجابتها في تمام الخامسة عصرا من يوم الثلاثاء وانطلاق الدوري المصري.