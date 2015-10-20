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عبد الحفيظ: أرفض اتهام الأهلي بالفشل.. وهذا رأيي في عودة شارة القيادة لغالي

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عبد الحفيظ: أرفض اتهام الأهلي بالفشل.. وهذا رأيي في عودة شارة القيادة لغالي عبد الحفيظ: أرفض اتهام الأهلي بالفشل.. وهذا رأيي في عودة شارة القيادة لغالي

يرفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي اتهام ناديه بالفشل بعدما لم يستطع الفوز بلقب الدوري أو الكأس خلال الموسم المنقضي لحساب غريمه التقليدي الزمالك.

وقرر الأهلي تعيين عبد الحفيط مديرا للكرة في الجهاز الفني الجديد مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وتحدث عبد الحفيظ لبرنامج "كورة كل يوم" قائلا:"بالأرقام الأهلي لم يفشل فهو فاز بأربع بطولات خلال عام ميلادي".

وأوضح"منذ 14 من شهر سبتمبر العام الماضي وحتى 15 أكتوبر العام الجاري الأهلي توج ببطولتين للسوبر المصري، ولقب للدوري وكأس الكونفدرالية".

وأضاف"كما أن الأهلي واجه الزمالك خلال تلك الفترة خمس مرات فاز في ثلاث مباريات وخسر في لقاء واحد وتعادل في مثله".

وأكمل"لذلك كل المسؤولين الراحلين عن الأهلي في الفترة الأخيرة نجحوا في حصد الألقاب للأهلي".

وواصل"لن أبدأ عملي من الصفر مع الأهلي فأنا قادم لأكمل مسيرة ونحن اعتدنا على ذلك داخل النادي إننا نُكمل بعض دائما".

وأردف"لقد استشرت المسؤولين السابقين في بعض الأمور من أجل تسهيل مهمة عملي في

الفترة المقبلة".

عودة شارة القيادة لغالي

وبسؤاله عن إذا ما كان سوف يقرر إعادة شارة قيادة الأهلي لحسام غالي أجاب عبد الحفيظ"هذا قرار خاص برئيس النادي محمود طاهر".

وأتم"رئيس النادي هو صاحب القرار في ذلك الأمر، ولا نعرف ماذا سوف يحدث غدا".

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