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عودة الدوري المصري - هل يكسر إنبي نحس 2014 أمام حرس الحدود؟

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عودة الدوري المصري - هل يكسر إنبي نحس 2014 أمام حرس الحدود؟ عودة الدوري المصري - هل يكسر إنبي نحس 2014 أمام حرس الحدود؟

ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق عجلة الدوري المصري للموسم الجديد. موسم جديد وإثارة منتظرة فهل يختلف الحال لإنبي أمام حرس الحدود؟

حرس الحدود يحل ضيفا على إنبي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

هاني رمزي يقود إنبي بعدما اكتملت صفوف الفريق البترولي بعد جاهزية الثنائي صلاح سليمان وأحمد صبحي ومشاركتهما في معكسر الفريق الأخير في الإسماعيلية.

عبد الحميد بسيوني يستعد لاستكمال رحلته الرائعة مع حرس الحدود بعدما نجح بالوصول إلى الفريق إلى المركز الثامن بالدوري الموسم الماضي على الرغم من البداية السيئة للفريق.

22 مواجهة سابقة بين حرس الحدود وإنبي. الحدود حقق 6 انتصارات خلال 22 مواجهة في مقابل 11 انتصار لإنبي وتعادلا 5 مرات.

وعلى الرغم من تفوق إنبي عبر التاريخ على مواجهاته ضد حرس الحدود إلا أن هذا الحال اختلف في أخر 3 مواجهات بين الفريقين.

فتقابلا معا 3 مرات عام 2014. مواجهتان في الدوري وأخرى في الكأس الموسم قبل الماضي ولم ينجح إنبي في تحقيق الانتصار على حرس الحدود.

ففاز حرس الحدود في لقاء الكأس الموسم قبل الماضي بركلات الترجيح ليعبر عقبة دور الـ16.

وفي الدوري الموسم الماضي انتهت مواجهة الدور الأول بالتعادل السلبي بينما فاز الحدود برباعية مقابل هدفين في لقاء الدور الثاني.

فهل يستمر نحس إنبي وتفوق الحدود أم الحال يختلف في الموسم الكروي الجديد؟ إجابة نطلع عليها في تمام الثامنة إلا ربع يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من الدوري.

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