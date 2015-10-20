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الأهلي: هندريك اختفى

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الأهلي: هندريك اختفى الأهلي: هندريك اختفى

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن هندريك هلمكه لاعب خط وسط الفريق اختفى ولا يستطيع الوصول إليه لحل أزمته.

ودخل الأهلي في أزمة مع هندريك بعدما لم يقرر قيده في قائمته للموسم الجديد، وطلب اللاعب الحصول على 750 ألف دولار من أجل الرحيل.

وأكد هندريك في وقت سابق أنه سوف يتدرب مع الأهلي لحين نهاية أزمته والحصول على مستحقاته قبل الرحيل.

ولكن عبد الحفيظ تحدث لبرنامج "كورة كل يوم" قائلا:"لا نستطيع التواصل مع هندريك".

وواصل"هو لم يحضر إلى المران ولا يوم الأحد أو الاثنين على الرغم من كونه مازال لاعبا في الأهلي".

وأتم"نحن نعمل على حل تلك الأزمة وما يوجد فيه صالح الأهلي سوف نقوم به بكل تأكيد".

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فيديو اليوم السابع