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بالصور - لاعبو الأهلي يحتفلون بالسوبر مع علاء عبد الصادق

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بالصور - لاعبو الأهلي يحتفلون بالسوبر مع علاء عبد الصادق بالصور - لاعبو الأهلي يحتفلون بالسوبر مع علاء عبد الصادق

حرص لاعبو الأهلي على الاجتماع مع علاء عبد الصادق مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي للاحتفال بلقب السوبر المصري.

الأهلي فاز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين ليتوج بأول ألقاب الموسم الجديد ويرفع لقب السوبر المصري.

بعد الخسارة أمام أورلاندو بايرتس في نصف نهائي الكونفدرالية قدم الأهلي الشكر لكلا من فتحي مبروك وعلاء عبد الصادق.

ليبتعد عبد الصادق عن منصب مدير الكرة قبل أن يعلن الأهلي تعيين عبد الحفيظ كمدير للكرة خلفا لعبد الصادق.

واجتماع عدد كبير من لاعبي الأهلي رفقة أسرتهم مع علاء عبد الصادق في أحد المطاعم بمنطقة التجمع الخامس للاحتفال بلقب السوبر.

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