مرتضى منصور يستجيب لطلب مصطفى فتحي

استجاب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك لطلب لاعب الفريق مصطفى فتحي بتعديل تعاقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وكان فتحي تعاقد مع الزمالك لخمس سنوات وينتهي تعاقده بعد عامين، ويحصل في الموسم الجاري على 350 ألف جنيه.

وطلب اللاعب الشاب من قائد الفريق محمد إبراهيم التواصل مع إدارة الزمالك وطلب تعديل تعاقده خلال الاجتماع الذي دار بين مرتضى منصور واللاعبين قبل بدء الموسم الجديد.

ووافق رئيس الزمالك على طلب اللاعب الشاب ووعده بتعديل تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويعد اللاعب الشاب من أحد الركائز الأساسية للزمالك التي يعتمد عليها المدير الفني جوزفالدو فيريرا خلال الفترة الأخيرة مع الفريق.