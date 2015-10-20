مصدر يكشف تفاصيل إطلاق نار على قوة أمنية بـ"البدرشين" فى الجيزة

كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط حادث إطلاق مسلحين النار على قوة أمنية، أسفل كوبرى المشاة بالبدرشين بمحافظة الجيزة.

وأكد مصدر أمنى، أن الحادث أسفر عن إصابة مجندين بطلقات نارية وشظايا بالأكتاف والأقدام، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحوامدية العام.

وكشف المصدر عن أسماء المجندين المصابين، وهم: جندى أحمد محمد فرج مصاب بطلق نارى فى الكف اليسرى، ومحمد جابر سيد مصاب بشظايا فى القدم اليمنى من قوة الأمن المركزى.

وأوضح المصدر، أن المسلحين هاجموا القوة الأمنية من بين المزارع المتواجدة بمحيط الكمين، وأطلقوا الرصاص على الكمين، ولاذوا بالفرار.

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