أمطار على الفجيرة و«الأرصاد» يتوقع طقساً صحواً اليوم

هطلت على إمارة الفجيرة والمناطق والمدن والقرى المجاورة لها أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.

وأدت الأمطار التي هطلت بعد ظهر أمس خاصة على منطقة مسافي وسوق الجمعة إلى جريان الشعاب والأودية وامتلاء المزارع والشوارع بمياه الأمطار.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق ويحتمل تكون بعض السحب الركامية عصراً على الجبال والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام قد تنشط أحياناً وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الساحلية والداخلية في ساعات الليل والصباح الباكر مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة.

الرياح، جنوبية شرقية، 14 - 22 كم / ساعة، خلال الصباح، والليل تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية، 18 - 30 كم / ساعة، بعد الظهر والمساء بوجه عام.