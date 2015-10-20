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وزير الداخلية المتحدث الرئيس في منتدى الإعلام الإماراتي

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وزير الداخلية المتحدث الرئيس في منتدى الإعلام الإماراتي وزير الداخلية المتحدث الرئيس في منتدى الإعلام الإماراتي

كشف نادي دبي للصحافة، أن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سيلقي الكلمة الافتتاحية كمتحدث رئيس في الدورة الثالثة لمنتدى الإعلام الإماراتي، الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك يوم الأربعاء الموافق الرابع من نوفمبر 2015، في قاعة الشيخ سعيد في المركز التجاري العالمي.

وتمثل مشاركة سموه في هذه الدورة، إضافة هامة، تزامناً مع محور المنتدى الذي يدور حول التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي، والموقف الوطني وروح الانتماء العميقة التي أظهرها المجتمع الإماراتي في تفاعله مع استشهاد مجموعة من خيرة أبنائه وأبطال قواتنا المسلحة الباسلة، الذين قضوا في ساحة الشرف والفداء، خلال مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» في جمهورية اليمن الشقيقة، مطلع شهر سبتمبر الماضي.

يتناول المنتدى في دورته الحالية، الدور الوطني المهم الذي لعبه، وما زال، الإعلام المحلي، وسط الظروف الراهنة والمرحلة المحورية التي تمر بها الدولة، في ظل مشاركة القوات المسلحة الإماراتية في دعم اليمن الشقيق، ومعاونة أهلها على استعادة الشرعية المسلوبة، إضافة إلى دور الإعلام في التصدّي للأخبار المغلوطة، وتحييد آثارها السلبية المدمرة، والتي تشكل تهديداً مباشراً للجبهة الداخلية والأمن المجتمعي. ويأتي اختيار هذا المحور، للدورة الثالثة لمنتدى الإعلام الإماراتي، سعياً لإيجاد وتنشيط حالة حوارية متجددة، تتعرض بالنقاش والتحليل الموضوعي لأهم الظواهر التي تعتري الإعلام المحلي.

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