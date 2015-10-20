اتهام مواطن بالانضمام لـ «قاعدة» اليمن

نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بجلستها التي عقدتها أمس، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، 4 قضايا أمن دولة منفصلة، يواجه المتهمون فيها تهم الانضمام الى تنظيم «القاعدة»، والانضمام الى التنظيم السري غير المشروع بالدولة، والمشاركة في أعمال قتالية، اذ دفع المتهمون خلال مرافعاتهم بعدم وجود أدلة مادية ومعنوية، متمسكين أمام هيئة المحكمة بإنكار كافة التهم المنسوبة اليهم.

وباشرت محكمة أمن الدولة في جلستها أمس، النظر في أولى جلسات القضية التي يحاكم فيها (م.خ.م) اماراتي الجنسية يبلغ من العمر 21 عاماً، تتهمه نيابة أمن الدولة، بالانضمام والالتحاق بتنظيم ارهابي (جبهة أبو الفداء التابعة لتنظيم القاعدة) في اليمن، والمشاركة في أعماله القتالية، وقررت تأجيل الدعوى الى جلسة 16 نوفمبر المقبل، لحضور والاستماع الى شهادة شاهد الاثبات في القضية.

وكانت نيابة أمن الدولة قد أحالت المتهم الى القضاء بعد أن تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم وإحالته بتهم الانضمام الى تنظيم «القاعدة»، والمشاركة في أعمال قتالية مع علمه بغرضه وحقيقته، وتتهمه بالتدرب على استخدام أسلحة تقليدية وفنون عسكرية وأساليب قتالية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

«جبهة أبوالفداء»

وبسؤال هيئة المحكمة، أنكر المتهم كافة التهم المنسوبة اليه، وقال إنه لم يشارك مع «القاعدة»، ولم يتدرب معهم، مضيفاً إن السفر من الإمارات إلى اليمن بغرض الالتحاق بمقاعد الدراسة باحد المراكز التعليمية في منطقة (دماج).

وتابع المتهم أنه انضم تحت لواء الجبهة التي لا تخرج عن طاعة ولي الأمر، وأنها جبهة لأهل السنة سلمية لا تنتمي الى أي تنظيم سواء كان «قاعدة» أو ارهابيا، موضحاً أن جبهة (أبو الفداء) تهدف إلى تجنيد الناس فيها بالأخص من جنوب اليمن كمنطقة حضرموت، حيث إنه لم ينضم لـ«القاعدة» بعد اطلاعه لأنها لا توافقه فكرياً.

وأضاف أنه ظل في اليمن 3 سنوات ولا ينتمي إلى جبهة أو قاعدة أو جبهة من الجبهات الإرهابية، مشيراً الى أن التدريبات التي تلقاها إنما كانت تدريبات أساسية على استخدام السلاح بغرض الدفاع عن النفس أمام الأعداء.

من جانبه، دفع المحامي الحاضر مع المتهم بانتفاء الركنين المادي والمعنوي في القضية مضيفاً أن المتهم يعد صغيراً وفي مقتبل حياته، وما يرجى بحقه الرأفة والبراءة.

«التنظيم السري»

كما حددت المحكمة بجلستها التي عقدت أمس، يوم 26 من الشهر الجاري، موعدا للحكم في قضية اتهام (م.م.م) إماراتي الجنسية، 50 عاماً، بالانضمام للتنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات، والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية 79/2012 جنايات أمن الدولة، والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه، وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم، فاختص بعضوية اللجنة التربوية التابعة لمكتب أبوظبي التابع إدارياً لهيكل تنظيم الإخوان المسلمين الإماراتي دعماً لأعمال التنظيم واستمراره.

ومن خلال الجلسة دفع المحامي حمدان الزيودي الحاضر بالإنابة عن المحامي سعيد الزحمي قائلاً إن الثابت كافة الأفعال المسندة للمتهم إن صحت قبل تاريخ القضية رقم 79/2012 جزاء أمن الدولة بتاريخ 2 يوليو 2013.

وتابع محامي الدفاع أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم بفرض وقوعها تدور وجوداً وعدماً مع الحكم الصادر في القضية رقم 17/2013 جزاء أمن الدولة، مضيفاً أن الاتهام جاء بأن المتهم انضم للتنظيم السري غير المشروع بالدولة، والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 97/2012 جنايات أمن الدولة، وتاليا فان كافة الأفعال التي تمت قبل هذا التاريخ ينحسر عنها التجريم كون المتهم لا يعلم بهذه الأهداف، وأن أقصى ما وصل إليه المتهم في ترتيب «دعوة الإصلاح» إن صح العضوية في اللجنة التربوية في منطقة أبوظبي، موضحاً أنه كان مجرد عضو في لجنة ولم يكن يوماً رئيساً لها، بالإضافة إلى أن الأوراق خلت من ثمة حضوره أي اجتماع أو مشاركته في أي نشاط قبل الحل أو حتى قبل ذلك، ومع بداية القبض على بعض أعضاء دعوة الإصلاح.

الإساءة الإلكترونية

كما أجلت المحكمة قضية المتهم العربي «معاوية س.» إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل لحضور محاميه مع استمرار حبس الدعوة. ويواجه المتهم تهماً تتعلق بإنشاء موقع الكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي للإساءة الى رموز دولة الامارات.

ومن خلال الجلسة قال المتهم إن لديه مشكلة في شبكية العين، حيث إنه طلب نظارته الطبية من إدارة السجن ولم يزودوه بها، بالإضافة إلى الآلام التي يعاني منها في أسنانه منذ فترة، ولم تقم إدارة المستشفى بتوفير العلاج له.

وأضاف المتهم أنه طلب من إدارة المستشفى مقابلة أحد المسؤولين في سفارة بلاده في الدولة.

حضر عن المتهم المحامي حمدان الرشود مناباً عن المحامي سعيد الزحمي.

استخدام أسلحة وفنون عسكرية وأساليب قتالية لارتكاب جريمة إرهابية

تأجيل قضية «القاعدة» إلى 16 نوفمبر المقبل لسماع شاهد الإثبات

إرجاء قضية «معاوية س.» إلى 9 نوفمبر المقبل لحضور محاميه

نظارة طبية

أمر القاضي في جلسة المحاكمة السابقة بالسماح للمتهم معاوية. س. بالحصول على نظارته الطبية والاطلاع على ملف التحقيقات والتواصل مع محاميه، كما أمر بعرضه على الأطباء للنظر في أحواله الصحية وذلك بناء على طلب المتهم ومحاميه. وأشارت المحكة الى أن نيابة أمن الدولة خاطبت المستشفى لتوفير العلاج له، مع توفير كافة متطلباته التي يحتاج لها من نظارة طبية وعلاج.