سيف بن زايد يدعو إلى تضافر الجهود لتعزيز حماية الأسرة

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، زايد سعيد سيف رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، ضمن اللقاء التعارفي الذي نظمه برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر» مع الجمعية، في إطار تعزيز وترسيخ آليات العمل المؤسسي المشترك بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الخاصة، وكافة المعنيين بالشأن الطلابي ضمن الوثيقة الوطنية للتوعية الطلابية.

ورحب سموه بشراكة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين مع برنامج خليفة لتمكين الطلاب «اقدر»، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لمواجهة الجريمة التي اعتبرها سموه عدواً لكل المجتمعات، وتعزيز حماية الأسرة التي تمثل عماد المجتمع، والاهتمام بالنشء.

ووجه سموه بإقامة ورش عمل مفتوحة لمناقشة كل القضايا التي تسهم في تطوير الأنظمة والآليات لمنظومة برنامج خليفة لتمكين الطلاب، والحرص على تقديم الصورة المشرقة والحقيقية لمجتمع الإمارات، والعمل على تعزيز النسيج الاجتماعي، والتواصل المجتمعي بما يصب في تحقيق أهداف القيادة العليا في مسيرة النهضة.

وكان اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح اللقاء التعريفي، مشيراً إلى أن العمل الشرطي انتقل من مراحله التقليدية إلى مراحل اكثر شمولية، حيث اصبح يركز بصورة اكبر على أمن وسلامة المجتمعات، موضحاً ان مجتمعاً كالإمارات يضم اكثر من 200 جنسية يتطلب المزيد من العمل في مواجهة تحديات الجريمة، ولذا حرصت الوزارة على تطوير المبادرات المبنية على دراسة المشاكل؛ ووضع الحلول وبناء الشراكات لمكافحة الجريمة ودعم العمل المجتمعي.

كما تطرق إلى جهود الشرطة التي واكبت مراحل التطوير في مواجهة الجريمة، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تحقيق التطوير بالتركيز على الرؤية والاستراتيجية من خلال مفاهيم وإدارات جديدة باتباع منهجية متطورة تكشف الخلل وتعالجه؛ وتطور في الآليات وتعمل على الوصول إلى تعزيز الخدمات لتصل الى 7 نجوم، من خلال فلسفة الحكومة التي تركز على التميز والتقييم واستشراف المستقبل والتركيز على النتائج.

ولفت إلى أن برنامج خليفة لتمكين الطلاب يعمل على تعزيز الشراكات واستخدام أساليب متميزة في توعية الطلاب، وتنمية شخصية الطفل ليكون معتزاً بهويته وتوحيد الجهود الوطنية، مشيراً إلى أن استراتيجية وزارة الداخلية تجسّد رؤيتها الدؤوبة، بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ورسالتها ترتكز على العمل بكفاءة لتعزيز جودة الحياة للمجتمع.

ومن جانبه قدم العقيد الخبير الدكتور إبراهيم الدبل، المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب عرضاً عن البرنامج، مشيراً إلى أن سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وجّه بوضع مرتكزات أساسية في وضع التصور العام للبرنامج، من خلال إشراك جميع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أهداف البرنامج.

وأشاد زايد سعيد سيف، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بأهداف برنامج خليفة لتمكين الطلاب، والذي جاء نتيجة لفكر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بوضع منظومة متكاملة لتوحيد الجهود التي تبذل في سبيل النشء.