ملتقى أبوظبي الأسري الأول ينطلق في نوفمبر

أعلنت مؤسسة التنمية الاسرية في أبوظبي امس عن تنظيم ملتقى الأسرة الذي ينطلق في 24 من نوفمبر المقبل في المركز الوطني للمعارض بأبوظبي وذلك بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام وانطلاقا من التوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي في تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسرة وكافة أفرادها.

وقالت المؤسسة خلال مؤتمر صحافي عقدته امس في أبوظبي ان الملتقى يجمع العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص تحت مظلة واحدة تتيح الفرصة للأسرة ولكافة أفرادها التعرف على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها لهم تلك الجهات.

وأكد علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية أهمية الملتقى الذي يأتي بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تؤكد على ضرورة تبني الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تُعنى بالأسرة، وتضعها في عين الرعاية، وعمق الاهتمام باعتبارها المكون الرئيس للمجتمع وأساس استقراره، وصمّام الأمان لمستقبله.

وقال ان الملتقى سيقدم ويبرز أهم الخدمات والبرامج والمشاريع التي تقدمها المؤسسات الحكومية والخاصة لكافة أفراد الأسرة ودعمهم لبرامج المؤسسة وخدماتها الموجّهة لكافة للأسرة باعتبارها نواة المجتمع، ومصدر تلاحمه وقوة بنائه الاجتماعي.

إسهام حضاري

وشدد الكعبي ان الملتقى يؤكد على مساعي مؤسسة التنمية الاسرية في تنمية المجتمع الإماراتي واستدامته، انطلاقاً من رؤيتها في (التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك)، ومن رسالتها التي تتمثل في (الإسهام الحضاري في تطوير مجالات التنمية الاجتماعية المستدامة وتحقيق رفاه الأسرة والمجتمع بكفاءة عالية في الأداء المؤسسي التشاركي)، بغية الوصول إلى عدة أهداف تضمن استمرارية تماسك المجتمع وتلاحمه، وهذا ما وضعته حكومتنا الرشيدة ضمن أهم الأولويات التي تسعى إلى تحقيقها، وذلك من أجل مواجهة التحديات التي تعاني منها الأسرة.

وأشار الكعبي الى المبادرة التي اطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مؤخرا تحت مسمى «مجلس الأسرة الاجتماعي» الذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي تجاه المخاطر الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة والتفاعل بين الأسر والمؤسسات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، وابتكار وسائل ذكية لجذب وتشجيع الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر الاجتماعية للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات.

وشدد على ان الملتقى يمثّل مجلساً أسرياً مفتوحاً يلتقي فيه أفراد الأسرة مع المعنيين من مقدمي الخدمات الاجتماعية المتكاملة لهم داعيا مختلف أفراد المجتمع الى المساهمة بفعالية في فعاليات الملتقى والاستفادة من برامجه.

من جانبها قالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية إن ملتقى أبوظبي الأسري الأول يسلط الضوء على كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية والتقنية المقدمة للأسرة ولكافة أفرادها في إمارة أبوظبي والتي تقدمها المؤسسات والهيئات الحكومية، وشبه الحكومية، وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص انطلاقاً من التوجهات الاستراتيجية لحكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسرة وكافة أفرادها.

ونوهت الى انه سيتم من خلال الملتقى التواصل المباشر مع الأسرة وافرادها واستطلاع آرائهم وتطلعاتهم وتحديد احتياجاتهم وحث المؤسسات والهيئات على تلبية تلك الاحتياجات والتطلعات من خلال تصميم الخدمات والبرامج التي تحتاجها الأسرة وفقاً لتلك المتطلبات، مشيرةً إلى أن ذلك كله سيأتي وسط أجواء أسرية يسودها الود والألفة والتواصل.

وفيما يتعلق باهداف الملتقى اوضحت الرميثي ان اهم هذه الاهداف هو إبراز رؤية وتوجهات حكومة إمارة أبوظبي الهادفة إلى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة من خلال توفير متطلبات المحافظة على قيم الاسرة والمجتمع في التكافل والتلاحم والترابط والعدالة بين أعضاء الأسرة للوصول إلى بيئة آمنة، والارتقاء بالأسرة وتمكينها لمواجهة التحديات التي تواجهها والمحافظة على استدامتها.

وكشفت الرميثي عن ان الملتقى سيشهد اطلاق المرصد الاجتماعي والذي سيعمل على رصد الظواهر والقضايا والمشكلات والتحديات التي تعاني منها الأسرة وأفرادها وإيجاد آلية مشتركة بين المؤسسات ذات الاختصاص لاقتراح وتنفيذ الحلول العملية المناسبة، وإبراز دور الإعلام الاجتماعي الذي تقوم به مؤسسات وهيئات الإعلام في إمارة أبوظبي لخدمة الأسرة والمجتمع.

وحول المشاركين في الملتقى اشارت الى ان المؤسسة وجهت الدعوة الى الأسرة بكافة أفرادها، وكبار المسؤولين وموظفي المؤسسات والهيئات في كافة القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والخبراء والمختصين في شؤون الأسرة على المستوى المحلي، الإقليمي والدولي وممثلي الإعلام المحلي والإقليمي والدولي اضافة الى ممثلي الجامعات ومراكز البحوث والدراسات.

5 مدن

أوضحت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية ان الملتقى ينظم معرضا مصاحبا تشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة في أبوظبي والتي تستعرض برامجها لخدمة افراد الاسرة والمجتمع اضافة الى 5 مدن موجهة لكافة أفراد الأسرة، إذ تعتبر فكرة تنظيم المعرض رائدة ومتفردة على المستوى المحلي والإقليمي.