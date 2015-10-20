الصحة: اليوم الثاني للانتخابات شهد 69 حالة مرضية و6 إصابات.. ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن سير العملية الانتخابية من الساعة الرابعة عصراً وحتى انتهاء عملية التصويت وصل عدد الحالات المرضية إلي (69 حالة ) وست إصابات ولا يوجد وفيات هذا اليوم، وقد جاءت الإصابات بمركز حوش عيسي في محافظة البحيرة وهي جرح قطعي باليد اليسر، وفي محافظة الأقصر حالة واحدة سقوط علي الأرض واشتباه في كسر، وفي الفيوم أربع حالات واحدة سقوط علي الأرض وثلاث حالات مشاجرة بين الأهالي وطلق ناري و خرطوش.

ومازال أثنين مصابين تحت العلاج والملاحظة بالمستشفي العام بالفيوم، وأربع حالات تحسنت حالتهم الصحية وتم خروجهم من المستشفيات.