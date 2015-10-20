أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الصحة: اليوم الثاني للانتخابات شهد 69 حالة مرضية و6 إصابات.. ولا وفيات

Google+ Print
الصحة: اليوم الثاني للانتخابات شهد 69 حالة مرضية و6 إصابات.. ولا وفيات الصحة: اليوم الثاني للانتخابات شهد 69 حالة مرضية و6 إصابات.. ولا وفيات

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن سير العملية الانتخابية من الساعة الرابعة عصراً وحتى انتهاء عملية التصويت وصل عدد الحالات المرضية إلي (69 حالة ) وست إصابات ولا يوجد وفيات هذا اليوم، وقد جاءت الإصابات بمركز حوش عيسي في محافظة البحيرة وهي جرح قطعي باليد اليسر، وفي محافظة الأقصر حالة واحدة سقوط علي الأرض واشتباه في كسر، وفي الفيوم أربع حالات واحدة سقوط علي الأرض وثلاث حالات مشاجرة بين الأهالي وطلق ناري و خرطوش.

ومازال أثنين مصابين تحت العلاج والملاحظة بالمستشفي العام بالفيوم، وأربع حالات تحسنت حالتهم الصحية وتم خروجهم من المستشفيات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا