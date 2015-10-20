تقدم أحمد الهلباوى بلجنة بنى هلال بمركز القوصية فى أسيوط

اشارت النتائج الأولية لفرز أصوات الناخبين على المقاعد الفردية بلجان قرية بنى هلال التابعة لمركز القوصية بأسيوط عن حصول المرشح أحمد هلباوى، على 704 أصوات وصلاح عبد الرحيم473 صوتا وإبراهيم نظير 257 صوتا وراشد أبو العيون 165 صوتا وهانى مبروك121 صوتا وعبد الناصر يوسف90 صوتا وحسام صلاح ثابت 95 صوتا من إجمالى 1350صوتا من الأصوات الصحيحة.

وفى المنيا أسفرت نتائج الفرز الأولية فى لجان 154 و42 و131 فى المقاعد الفردية، وجاءت النتائج كالاتى: مدرسة عقيلة الابتدائية لجنة رقم 129 إجمالى عدد الناخبين 1652 الحضور 239 الصحيح 208، أعلى الأصوات

>سيد أبو بريدعة 154

>كرم حسن محمد 58

>عواد عقيلة 43

>حمادة سليم 27

>صلاح عمرو عزت 28

>أرمنيوس المنياوى 31

>فى حب مصر 120

>الجبهة 31

>نداء مصر 28

>الصحوة الوطنية 21

واللجنة 42 صفط الخمار عدد الناخبين 1390 الحضور 697 الصحيح 611

>على فهمى 562

>حسن محمد على 73

>حسن أحمد محمد 53

>صلاح عمرو عزت 47

>فى حب مصر 245

>الجبهة المصرية 91

>نداء مصر 79

>الصحوة 71

واللجنة 131 صفط الخمار عدد الناخبين 2269 الحضور 291 الصحيح 271

>سيد أبو بريدعة 164

>على فهمى 121

>كرم الحفيان 92

>حسن أحمد محمد 62

>الصحوة الوطنية 55

>نداء مصر 44

>الجبهة المصرية 41

>فى حب مصر 29