نتائج 11لجنة بالجيزة: 2770 صوتا لـ"فى حب مصر"و413 للجبهة وتيار الاستقلال

وجاءت النتائج كالتالى:

أظهرت النتائج الأولية لنتيجة انتخابات مجلس الشعب 2015، فى 11 لجنة بالجيزة، تفوق قائمة فى حب مصر ، حيث حصلت على 2770 صوتا مقابل 413 صوتا لائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.>فى حب مصر: 2770>نداء مصر: 382>الجبهة المصرية وتيار الاستقلال 413>الصحوة المصرية: 350

حيث أعلن المستشار عمرو البنا رئيس اللجنة رقم 100 بدائرة منشأة القناطر بالجيزة، أن إجمالى حضور الناخبين بلغ 579، بإجمالى أصوات صحيحة 488 والباطلة 91 صوتا.

وجاءت نتائج القوائم كالتالى:

>قائمة نداء مصر: 74 صوتا>كتلة الصحوة المصرية المستقلة : 142 صوتا>قائمة فى حب مصر: 221 صوتا>ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال: 51 صوتا

وأعلن رئيس اللجنة رقم 102 بدائرة منشأة القناطر بالجيزة أن قائمة "فى حب مصر" حصلت على 136 صوتًا، ونداء مصر 55 صوتا وكتلة الصحوة المصرية المستقلة 89 صوتا، كما حصل ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال على 47 صوتا.

وأظهرت المؤشرات الأولى بمحافظة الجيزة بمنشية القناطر باللجنة 63 أن إجمالى الأصوات 2008، ومن أدلوا بصوتهم 190، والأصوات الباطلة 48، والأصوات الصحيحة 142. وجاءت النتائج كالتالى: قائمة فى حب مصر: 90 صوتا قائمة نداء مصر:21 قائمة الجبهة المصرية:31

وأظهرت المؤشرات الأولى أن إجمالى الأصوات باللجنة رقم 68 دائرة الهرم بمحافظة الجيزة 362 صوتا. وجاءت النتائج كالتالى: قائمة فى حب مصر: 320 صوتا قائمة نداء مصر: 20 صوتا وقائمة ائتلاف الجبهة المصرية تيار الاستقلال: 19 صوتا قائمة الصحوة المصرية: 3 أصوات

وأظهرت المؤشرات الأولى باللجنة رقم 146 بالدقى فى محافظة الجيزة بالدقى، إن إجمالى الأصوات الصحيحة 461 صوتا، حيث جاءت النتائج كالتالى: قائمة فى حب مصر: 413 صوتا وقائمة ائتلاف الجبهة المصرية تيار الاستقلال: 27 صوتا قائمة نداء مصر: 19 قائمة الصحوة المصرية: 2

وانتهت لجنة رقم 4 بمدرسة رمسيس بالهرم، من فرز أصوات الناخبين باللجنة فى انتخابات مجلس الشعب 2015، وأظهرت نتيجة الانتخاب الأولية باللجنة، تقدم قائمة فى حب مصر بـ256 صوتا .

وأشارت مؤشرات الفرز الأولية لبطاقات التصويت الخاصة بالقوائم لانتخابات مجلس النواب، إلى حصول قائمة "فى حب مصر" على 256 صوتا، وقائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال على 43 صوتا وقائمة "كتلة الصحوة المصرية والمستقلة" على 23 صوتا، وقائمة نداء مصر على "صفر".

وانتهت عمليات فرز الأصوات فى اللجنة الفرعية رقم 91 بمدرسة الصف الثانوية الصناعية، وتقدمت قائمة "فى حب مصر" وحصلت على 257 صوتا. وحصلت قائمة نداء مصر على 48 صوتا، وكتلة الصحوة المصرية 26 صوتا وحصل ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال على 70 صوتا.

وأعلن المستشار محمد المنجى، رئيس اللجنة الفرعية رقم 148 بالمقر الانتخابى بمدرسة جمال عبد الناصر بدائرة الدقى والعجوزة، نتائج فرز الأصوات فيما يخص القوائم الانتخابية والتى جاءت فى صالح قائمة "فى حب مصر". عدد الحضور 479، الأصوات الباطلة 18 قائمة فى حب مصر 413 قائمة نداء مصر 19 قائمة كتلة الصحوة المصرية 2 قائمة الجبهة وتيار الاستقلال 27 وجاءت إجمالى الأصوات الصحيحة 461.

وأكدت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات بلجنة 9 بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنين فى كرداسة، تفوق قائمة "فى حب مصر". 31 صوتا باطل فى القائمة 174 صوتا صحيحا نداء مصر : 28 صوتا الكتلة المصرية: 27 صوتا فى حب مصر: 78 صوتا ائتلاف الجبهة: 42 صوتا الفردى: باطل 15 صوتا.

وانتهت اللجنة الفرعية رقم 43 بمدرسة الشهيد محمد محمود عبد العزيز الشهيرة بمدرسة (أم الأبطال) من عملية فرز الأصوات الانتخابية، واكتساح قائمة "فى حب مصر" وتفوق المرشح محمد على عبد الحميد على المرشحين المستقلين. قائمة نداء مصر 55 صوتا كتلة الصحوة المصرية 18 صوتا قائمة فى حب مصر 249 صوتا ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال 26 صوتا المرشح محمد على عبد الحميد 148 صوتا المرشح حسين القصاص 68 صوتا.

وقال المستشار مهاب جلال، وكيل هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الفرعية 103 بمدرسة أسماء فهمى بدائرة أول بالجيزة، إن إجمالى عدد الناخبين 467 من أصل 1948. وأوضح أن الأصوات الباطلة كانت 43 بالنسبة للأصوات الفردية من أصل 467 الذين شاركوا فى الانتخابات، أما بالنسبة للقوائم فقد وصل الباطل إلى 39. وأوضحت المؤشرات الأولية إلى حصول قوائم الصحوة المصرية على 18 صوتا وتيار الاستقلال 30 صوتا، ونداء مصر 43 وقائمة فى حب مصر 337 صوتا.

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