نائب رئيس النور: سنفوز فى البحيرة و"فى حب مصر" ستتقدم بالإسكندرية

قال أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور، إن نتائج الانتخابات البرلمانية فى محافظة البحيرة ستكون لصالح قائمة حزب النور، بالإضافة إلى بعض مناطق الإسكندرية.

وأضاف نائب رئيس حزب النور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى: "توقعاتى أن تتقدم قائمة فى حب مصر فى الإسكندرية بفارق طفيف عن النور، ونحن سنكتسح فى البحيرة"، مشيراً إلى أن نسبة إقبال الناخبين ضعيفة بالإسكندرية لكنها كانت كبيرة بمطروح.

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