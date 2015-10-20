أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..مرتضى منصور لـ90دقيقة:"أنا مستشار قبل ناجى شحاتة وليا حساب معاه"

Google+ Print
بالفيديو..مرتضى منصور لـ90دقيقة:"أنا مستشار قبل ناجى شحاتة وليا حساب معاه" بالفيديو..مرتضى منصور لـ90دقيقة:"أنا مستشار قبل ناجى شحاتة وليا حساب معاه"
اعترض مرتضى منصور، على قول المستشار محمد ناجى شحاتة، إنه أحال واقعة اعتداء رئيس نادى الزمالك، على المرشح مدحت الحناوى، عميد سابق بالقوات المسلحة، إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، موضحا: "لم يحدث ذلك إطلاقا وأنا ليا حساب مع الأستاذ محمد ناجى اللى بيلف على القنوات وبيقول مرتضى جاب بلطجية".

وأضاف مرتضى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "لا أعرف شيئا عما حدث، ولكن محمد ناجى شحاتة لف على كل القنوات وقال إن مرتضى جاب بلطجية"، موجهاً رسالته لـ"شحاتة"، "مرتضى يا محمد بيه يا مستشار يا محترم كان مستشار قبل ما أنت تبقى مستشار.. مش هايجيب بلطجية عشان الناس تنتخب ابنه.. أنا راجل محترم يا محمد بيه، وهذه قصة وهمية مختلقة".


>- التحقيق فى اتهام مرتضى منصور بالتعدى على مرشح بـ"الدقى والعجوزة"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري