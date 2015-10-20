بالفيديو..مرتضى منصور لـ90دقيقة:"أنا مستشار قبل ناجى شحاتة وليا حساب معاه"

اعترض مرتضى منصور، على قول المستشار محمد ناجى شحاتة، إنه أحال واقعة اعتداء رئيس نادى الزمالك، على المرشح مدحت الحناوى، عميد سابق بالقوات المسلحة، إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، موضحا: "لم يحدث ذلك إطلاقا وأنا ليا حساب مع الأستاذ محمد ناجى اللى بيلف على القنوات وبيقول مرتضى جاب بلطجية".

وأضاف مرتضى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "لا أعرف شيئا عما حدث، ولكن محمد ناجى شحاتة لف على كل القنوات وقال إن مرتضى جاب بلطجية"، موجهاً رسالته لـ"شحاتة"، "مرتضى يا محمد بيه يا مستشار يا محترم كان مستشار قبل ما أنت تبقى مستشار.. مش هايجيب بلطجية عشان الناس تنتخب ابنه.. أنا راجل محترم يا محمد بيه، وهذه قصة وهمية مختلقة".

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