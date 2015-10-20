مساعد وزير الداخلية ينفى إطلاق نيران على لجنة انتخابية بـ"أبو النمرس"

نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، وقوع تبادل إطلاق نار فى دائرة أبو النمرس بالجيزة.

وأضاف عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" على قناة "صدى البلد"، أن جميع القضاة أنهوا مهامهم المكلفين بها فى العلمية الانتخابية، وغلق جميع اللجان بعد فرز الأصوات بها، وتوجهوا إلى اللجنة العامة استعدادًا لإعلان النتائج النهائية بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أن الخدمات الأمنية بأبو النمرس، أكدت عدم صحة هذه المعلومات وأن عملية التأمين تسير بشكل منتظم ومستتب، متابعًا أن الواقعة الوحيدة التى حدثت اليوم هى إطلاق النار على كمين أمنى على طريق مصر – أسيوط الزراعى من منطقة الزراعات، ما استدعى تعامل القول الأمنى مع مطلق النيران، موضحا أنه لم تحدث إصابات أو وفيات.