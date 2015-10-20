حبس ناخبين اثنين 4 أيام لاستخدام ميكرفون فى الدعاية وتصوير ورقة الاقتراع

أمر المستشار محمد رمضان، محامى عام جنوب سوهاج منذ قليل، بحبس مواطن بمركز البلينا، 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بخرق فترة الصمت الانتخابى، مستخدما ميكروفونا للدعاية لأحد المرشحين، كما قرر حبس ناخب بمركز جرجا 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لقيامه بتصوير ورقتى الاقتراع داخل اللجنة رقم 100.

ومن جانبه قال المستشار عبد المنعم عبد الستار، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بسوهاج، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المواطن رأفت عبد الواحد ربيع، بالدائرة رقم 11 ومقرها مركز البلينا، أثناء قيامه بالدعاية الانتخابية للمرشح البدرى السيد عبد الحى، مستخدما سيارة ربع نقل وميكروفونا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على المستشار المحامى العام لجنوب سوهاج، أمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما تم ضبط المواطن أحمد شيخون صلاح أثناء قيامه بالإدلاء بصوته فى اللجنة رقم 100، بالدائرة الثامنة، ومقرها مركز جرجا، تلاحظ لرئيس اللجنة أنه استخرج "تليفون محمول"، وقام بتصوير ورقتى الاقتراع خاصته، وتم ضبطه والتحفظ على التليفون المحمول، وورقتى الاقتراع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على المحامى العام لجنوب سوهاج، أمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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