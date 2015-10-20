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طيران التحالف الدولى يقتل 17 من "داعش" فى نينوى شمال غربى العراق

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طيران التحالف الدولى يقتل 17 من "داعش" فى نينوى شمال غربى العراق طيران التحالف الدولى يقتل 17 من "داعش" فى نينوى شمال غربى العراق
قصفت طائرات التحالف الدولى مواقع تنظيم(داعش)الإرهابى فى محافظة نينوى شمال غربى العراق.
>وقالت مصادر عسكرية كردية إن القصف أسفر عن مقتل 17 إرهابيا، بينهم ثلاثة من "داعش " فى فى محور خازر شرقى الموصل، وأربعة عشر إرهابيا بمحور الكوير- مخمور فى نينوي.

وأشارت إلى أن طائرات التحالف قصفت مواقع ومراكز "داعش " فى قرية تل جدوع، ومنطقة سايلو وائل فى محور غرب دجلة.. كما قصفت مواقع لعناصر "داعش " على بعد 20 كم جنوب قضاء مخمور.
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