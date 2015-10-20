طيران التحالف الدولى يقتل 17 من "داعش" فى نينوى شمال غربى العراق

قصفت طائرات التحالف الدولى مواقع تنظيم(داعش)الإرهابى فى محافظة نينوى شمال غربى العراق.>وقالت مصادر عسكرية كردية إن القصف أسفر عن مقتل 17 إرهابيا، بينهم ثلاثة من "داعش " فى فى محور خازر شرقى الموصل، وأربعة عشر إرهابيا بمحور الكوير- مخمور فى نينوي.

وأشارت إلى أن طائرات التحالف قصفت مواقع ومراكز "داعش " فى قرية تل جدوع، ومنطقة سايلو وائل فى محور غرب دجلة.. كما قصفت مواقع لعناصر "داعش " على بعد 20 كم جنوب قضاء مخمور.

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