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خمسة قتلى فى سقوط قذيفة على حى سكنى فى بنغازى شرق ليبيا

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خمسة قتلى فى سقوط قذيفة على حى سكنى فى بنغازى شرق ليبيا خمسة قتلى فى سقوط قذيفة على حى سكنى فى بنغازى شرق ليبيا
قتل خمسة أشخاص بينهم أطفال وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر سقوط قذيفة مساء الاثنين على حى سكنى فى وسط مدينة بنغازى فى شرق ليبيا، بحسب ما أعلن مصدر طبى فى المدينة.

وقال مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فى بنغازى على صفحته على موقع فيسبوك انه استقبل جثث خمسة قتلى وثلاثة جرحى اثر سقوط قذيفة مساء على حى سكنى فى منطقة الليثى الواقعة فى وسط بنغازى (الف كلم شرق طرابلس).

وأوضح أن "الحصيلة الأولية للقذيفة التى سقطت على منطقة الليثى هى أربعة قتلى وأربعة جرحى اغلبهم اطفال تحت سن العاشرة وهناك حالات حرجة".

وأعلن بعد دقائق "وفاة أحد الجرحى من الذين سقطت عليهم القذيفة بمنطقة الليثى متأثرا بجراحه لتصبح الحصيلة خمسة قتلى وثلاثة جرحى".

واكد مصدر عسكرى فى المدينة لوكالة فرانس برس ان الحادث وقع مساء اليوم، من دون ان يحدد الجهة التى تقف وراء الحادثة.

وتشهد بنغازى منذ عام ونصف معارك دامية بين جماعات مسلحة بعضها متشدد بينها تنظيم الدولة الاسلامية وجماعة انصار الشريعة القريبة من تنظيم القاعدة من جهة، والقوات الموالية للحكومة المعترف بها من جهة اخرى.

وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافى فى 2011 على وقع فوضى امنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل اكثر من عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا فى الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".
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